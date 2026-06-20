Puente Bioceánico: faltan 13 metros para completar la conexión terrestre entre el Atlántico y el Pacífico

El puente Bioceánico está a solo 13 metros de concretar la unión física entre Paraguay y Brasil. La obra, que conectará las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, alcanzó un avance del 86% y se acerca a una de sus etapas más importantes.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, el cierre del vano central está previsto para el próximo 26 de junio. Ese paso permitirá completar la conexión estructural entre los dos tramos construidos desde cada margen del río Paraguay.

La distancia restante es reducida en términos constructivos, pero representa un momento clave para un proyecto de integración regional impulsado desde hace años. Una vez unidos ambos sectores, la obra ingresará en su etapa final.

Un corredor estratégico para Sudamérica

El puente forma parte del corredor bioceánico que busca fortalecer la conexión terrestre entre países de América del Sur desde el Atlántico hasta el Pacífico. La infraestructura permitirá enlazar rutas que comunican territorios de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.

La futura conexión es estratégica para el transporte de mercancías y la integración logística de la región. El corredor facilitará la salida de productos industriales y agroganaderos hacia mercados internacionales mediante puertos ubicados sobre los océanos Atlántico y Pacífico.

De concretarse el cierre previsto para fines de junio, el proyecto alcanzará uno de los hitos más relevantes de su construcción y quedará más cerca de habilitar una nueva vía de circulación para el comercio sudamericano.