Envían a juicio a la esposa del presidente Sánchez en España

Una nueva decisión judicial acorrala aún más al presidente español Pedro Sánchez: el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, desde hace más de dos años resolvió este sábado enviarla a juicio oral y prohibirle salir de España.



La mujer del jefe del gobierno, según el magistrado Juan Carlos Peinado, se habría aprovechado de su posición de primera dama para beneficiarse en su carrera profesional. Impulsada por una denuncia de una organización conservadora que aportó como pruebas recortes periodísticos, la investigación a Gómez se centró en la cátedra que co-dirigía en un máster de la Universidad Complutense de Madrid.



El juez la acusa de cuatro delitos: de presunto tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, de apropiación indebida -de un software creado para la cátedra de la Complutense- y de malversación de fondos públicos.



Por esta última acusación, Peinado también investiga a la asistente de Begoña Gómez, Cristina Alvarez, quien fue contratada con dinero del Estado y habría realizado gestiones para la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez.



Las acusaciones populares piden una pena de 24 años de prisión para la esposa del presidente Sánchez.



En un auto de 84 páginas que se conoció este sábado, el magistrado resolvió enviar a la esposa del presidente a juicio oral frente a un jurado popular, es decir, integrado por ciudadanos elegidos por sorteo.



Estableció, además, medidas cautelares para la primera dama: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional español y la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado.



Esta decisión vuelve aún más espeso el océano de procedimientos judiciales en el que el Pedro Sánchez lleva meses remando.



Su esposa tuvo que presentarse el lunes ante el juez, quien le había advertido que si no lo hacía sería llevada a los tribunales por la fuerza pública.