Trump amenaza con cobrar peaje en Ormuz

Horas después de que el Ejército iraní anunciara el cierre del estrecho de Ormuz en represalia por la seguidilla de ataques de Israel en Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con imponer peajes en esa vía fluvial si no se alcanza un acuerdo final con Irán en 60 días.



El anuncio de Trump se dio esta tarde a través de la red Truth Social, propiedad del magnate, donde aseguró que decidía aplicar en el estrecho ubicado en Asia los peajes a cobrar por Estados Unidos "por los servicios prestados como Ángel Guardián a los países de Medio Oriente".



El contexto en el que fue publicado el posteo también llamó la atención dado que se encuentra en marcha un proceso de mediación, que encabeza Pakistán, y que iniciará este domingo conversaciones técnicas en Suiza. De hecho, en representación de Estados Unidos estarán el vicepresidente JD Vance, quien emprendió viaje esta tarde, el yerno de Trump, Jared Kushner y el inversor inmobiliario Steven Witkoff.



"No habrá peajes en el Estrecho de Ormuz durante 60 días en el Período de Alto el Fuego, y no habrá peajes después de que haya expirado el período de 60 días, a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se complete", escribió Trump.



Y, justificó su decisión con el argumento de "servicios prestados como el Ángel Guardián a los países de Oriente Medio con fines de reembolso de costos tanto pasados, presentes y futuros".