Irán abandonó las negociaciones con Estados Unidos en Suiza después de nuevas amenazas de Donald Trump

Irán interrumpió este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica. Lo informó la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones”, reportó el medio oficial del Gobierno iraní.

Según el reporte, la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).

De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones que se realizaban con mediación de Qatar y Pakistán y abandonó la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario qatarí.

Pero poco después, un diplomático cercano a las negociaciones, citado por AFP, dijo que la delegación iraní “continúa comprometida con las conversaciones y no ha comunicado a los mediadores ninguna intención de marcharse”.

Trump amenazó a Irán con volver a atacarlo si no “detiene a sus aliados” en Líbano, en directa alusión al grupo islámico Hezbollah. “Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia”, declaró en su plataforma Truth Social.

Además en una entrevista con Fox News Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz. Según afirmó, si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní.

Qué está pasando en las negociaciones en Suiza



Poco antes, el presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.

El dirigente iraní advirtió además a Washington que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron esta mañana con reuniones separadas con los países mediadores.

Posteriormente hubo un encuentro multilateral centradas en la aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles pasado especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano como exige Teherán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance que encabeza la delegación de su país. había informado antes de las amenazas de Trump de ““grandes avances" en las conversaciones.

TN