Balotaje en Colombia: Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha radical, ganó la presidencia de Colombia, según el conteo preliminar de votos en el balotaje de este domingo. Le sacó menos de un punto de ventaja al izquierdista Iván Cepeda. Fue una de las votaciones más reñidas de la historia del país.

El presidente Gustavo Petro denunció “muchas irregularidades” en la reñida votación de las elecciones presidenciales. “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó Petro en X.

Contabilizados el 99,70% de los votos, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtiene el 49,65% de los votos frente al 48,71% de Cepeda, del Pacto Histórico y heredero del presidente saliente, Gustavo Petro. La ventaja es de alrededor de 245.000 votos.

El postulante de la ultraderecha obtuvo 12.927.006 votos, frente a los 12.681.268.

En blanco votó el 1,63%. El resto corresponde a votos nulos. La participación superó el 63%.

El balotaje refleja un escenario de enorme polarización, con un país virtualmente dividido en dos.

El ganador de las elecciones asumirá el poder el próximo 7 de agosto. Desde el oficialismo esperaran el escrutinio final.

Una jornada sin incidentes

Más de 41 millones de personas estaban convocadas para votar en una jornadas que concluyó sin incidentes.

El senador Cepeda, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, votó en Bogotá a la espera de lograr la remontada en la segunda vuelta.

El oficialista llegó al puesto de votación entre arengas de sus seguidores y acompañado de algunos de sus principales aliados, como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, su jefa de debate.

El abogado De la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria y gran favorito en las encuestas, en tanto, votó en la ciudad caribeña de Barranquilla confiado en que ganará la Presidencia.

“Tenemos que derrotar a la tiranía (...) Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana, firme por la patria”, dijo el candidato después de votar.De la Espriella llegó a su puesto de votación, en el Colegio La Enseñanza, vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol y sombrero panamá adornado con una cinta tricolor.

El candidato estuvo acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda; sus cuatro hijos; y una multitud que gritó “Presidente, presidente”, “Fuera Petro” y “Firme por la patria”, el lema de su campaña.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en estas elecciones.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado ‘el Tigre’ por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también votó este domingo por última vez como jefe de Estado y aseguró que no se quedará ni un segundo más en el cargo el próximo 7 de agosto, cuando asumirá quien gane hoy

Petro, vestido de blanco de pies a cabeza, depositó su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a donde llegó en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, después de asistir en la Plaza de Bolívar a la apertura protocolaria de las elecciones.