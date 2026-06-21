El presidente de Bolivia decretó el Estado de Excepción

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció este sábado la imposición del Estado de Excepción en Bolivia, tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que exigen su renuncia. El vicepresidente y titular del Legislativo, Edmand Lara, convocó una sesión para tratar el decreto presidencial durante el domingo.

El expresidente y líder de la oposición, Evo Morales, rechazó la ley en sus redes sociales y alertó sobre una posible intervención policial en la región de Chapare, donde se ha refugido después de ser acusado con pedidode captura de delitos sexuales que él niga y atribuye al lawfare.

“Si la policía es rebasada y empieza a tirar gases vamos a resisitir porque esto ya es demasiado. Nosotros somos respetuosos pero esta ley de excepción le da a la policía licencia para matar,” señaló.

El Estado de Excepción

Paz anunció la aplicación del Estado de Excepción a través de un mensaje en redes sociales y otro televisado, horas después de alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los principales sindicatos del país, para intentar poner fin a la crisis. El pacto, firmado el viernes por la noche, incluyó el compromiso de no privatizar las empresas estatales y mantener nuevas conversaciones, aunque fue rechazado por otros sectores en conflicto, como los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales.

El mandatario explicó a través de redes sociales que dispuso la aplicación del Estado de Excepción en todo el territorio para despejar las carreteras del país. "Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió Paz.

Paz aseguró que esta medida “no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, y que su Gobierno mantendrá las puertas abiertas para quienes quieran “dialogar de buena fe”.

“Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”, agregó.

En el mensaje televisado, Paz explicó que instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas que ejecuten “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”.

También justificó que cuando comenzaron las protestas, decidió “dialogar antes de confrontar”, en un intento por diferenciar a los sectores con demandas legítimas de aquellos que buscaron “transformar una protesta social en una estrategia de ruptura democrática constitucional”.

“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, manifestó.

Paz reiteró su acusación de que detrás de las protestas hay “estructuras políticas organizadas” que supuestamente operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Evo Morales en el centro del país.

El mandatario lamentó las consecuencias del “intento de desestabilización” y aseguró que, tras agotar todas las instancias de diálogo y alcanzar acuerdos “con quienes tenían demandas legítimas”, decidió declarar el Estado de Excepción

Según información difundida por la Presidencia boliviana, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí “quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos”.

También se dispuso el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para “proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento”.

Lara convocó la sesión para este domingo por la noche, bajo carácter de presencialidad obligatoria, a diferencia de otras sesiones recientes en las que se permitió a los legisladores participar de forma virtual por los bloqueos de caminos.

El llamado es “en atención a la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada”, según la convocatoria.

La Constitución de Bolivia, promulgada en 2009, establece que la Asamblea Legislativa tiene hasta 72 horas para aceptar o rechazar el estado de excepción dictado por el Ejecutivo.

Operativos para reabrir las rutas

A pesar del anuncio de Paz, este sábado se registraron 44 puntos de bloqueos activos en cuatro de las nueve regiones bolivianas. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) precisó que en La Paz hay 19 cortes de rutas, en Cochabamba 12, en Oruro 11 y dos en la región oriental de Santa Cruz.

Agentes policiales y maquinaria pesada comenzaron a desplegarse el sábado para empezar a retirar el material usado para cerrar las vías en ciudades como El Alto. En la región central de Cochabamba también hubo un despliegue policial para levantar los bloqueos, mientras que militares resguardan sectores como Parotani para evitar que se instalen cortes de rutas.

Página 12