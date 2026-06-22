Renunció el primer ministro de Reino Unido, el séptimo en diez años

La renuncia de Keir Starmer marca un nuevo capítulo en la crisis política que atraviesa el Reino Unido desde el referéndum del Brexit de 2016. Con su salida, el país tendrá su séptimo primer ministro en apenas una década, una sucesión de gobiernos que expone las dificultades para recuperar la estabilidad institucional y económica tras la ruptura con la Unión Europea.

La cadena de cambios comenzó con David Cameron, quien dimitió luego de perder la consulta popular sobre la permanencia en la UE. Lo sucedió Theresa May, cuya estrategia para negociar el Brexit terminó debilitando a su gobierno. Después llegó Boris Johnson, quien concretó la salida del bloque europeo, pero abandonó el poder envuelto en escándalos políticos.

El ciclo continuó con el efímero gobierno de Liz Truss, cuya agenda económica provocó una fuerte reacción de los mercados y precipitó su salida en apenas semanas. Rishi Sunak asumió con la misión de estabilizar la economía, pero no logró revertir el desgaste del Partido Conservador y fue derrotado por el laborismo en las elecciones de 2024.

La renuncia de Starmer profundiza una década de inestabilidad en el Reino Unido

Starmer llegó al poder con la promesa de devolver previsibilidad al Reino Unido y recomponer parcialmente los vínculos con Bruselas. Sin embargo, su administración quedó atrapada entre el bajo crecimiento económico, el aumento del costo de vida, las presiones fiscales y una creciente rebelión dentro del Partido Laborista. Las derrotas en elecciones locales, las renuncias de ministros y el ascenso del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, terminaron acelerando su caída.

Diez años después del Brexit, las consecuencias de aquella decisión siguen condicionando la política británica. Aunque Londres y Bruselas lograron mejorar el diálogo y avanzar en acuerdos puntuales sobre comercio, defensa y cooperación, persisten diferencias sobre inmigración, soberanía y regulación.

Al mismo tiempo, los beneficios económicos prometidos por los impulsores de la salida de la UE no terminaron de materializarse y el crecimiento del Reino Unido continúa rezagado frente a otras economías desarrolladas.

Las encuestas muestran que una parte creciente de la población considera que el Brexit fue un error. Sin embargo, tampoco existe una mayoría favorable a reincorporarse a la Unión Europea, lo que deja al país en un escenario de incertidumbre política y económica, sin consenso sobre cuál debe ser su relación futura con el bloque.

Mientras el Partido Laborista inicia la búsqueda de un nuevo líder, el próximo primer ministro heredará una economía debilitada y un sistema político que, diez años después del referéndum, todavía no logra cerrar las heridas abiertas por el Brexit.

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