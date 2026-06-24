Bolivia: el presidente Paz anunció el fin de los bloqueos

“El bloqueo ha sido derrotado”. El presidente Rodrigo Paz anunció el martes el fin de los cortes de rutas que desestabilizaron su gobierno y causaron un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles durante más de un mes y medio en La Paz y otras zonas de Bolivia.

Los nueve departamentos del país amanecieron este martes sin ningún punto de bloqueo por motivos sociales, anunció la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Pero el alerta se mantiene. El mandatario, que asumió hace siete meses después de 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), ratificó la vigencia del estado de excepción aprobado el sábado por el Congreso y que autoriza a su gobierno a sacar a los militares a la calle para reprimir cualquier protesta y piquete.

Las autoridades aseguraron que las carreteras quedaron completamente despejadas el martes, lo que augura el fin del desabastecimiento generalizado de productos de primera necesidad.

Los manifestantes, en su mayoría campesinos indígenas, trabajadores y mineros motorizados por la Central Obrera Boliviana (COB), exigían la renuncia del mandatario.

“Rodrigo Paz resistió la presión y la convulsión se desgastó al punto que el estado de excepción llevó a la disolución pacífica de los bloqueos sin que se produjera un solo disparo”, dijo a TN el analista Ricardo Calla, exministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios durante el primer gobierno de Evo Morales, uno de los promotores de las protestas.

El expresidente izquierdista anunció el lunes “un cuarto intermedio” en las protestas que sus seguidores mantuvieron en la zona del Trópico de Cochabamba, su bastión, tras 53 días de conflicto.

“Por ahora, un cuarto intermedio. No es rendirnos, pero la gran ventaja que tenemos las seis federaciones (organización sindical y agraria de productores de hoja de coca) es que nunca nos vendemos”, dijo Morales, citado por la agencia Fides.

La decisión de levantar los cortes, según advirtieron analistas, se sustentó en la presión ejercida por el gobierno después de declarar el estado de excepción que abrió las puertas a una intervención militar contra los manifestantes.

¿El fin del conflicto?

El presidente centroderechista está convencido de que la crisis fue superada.

“Nos vamos a organizar para construir, no para destruir, porque creo que el bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país. Nosotros estamos como siempre con el diálogo como línea principal", dijo Paz citado por la prensa local.

El desbloqueo de las carreteras ocurrió en forma paulatina desde el sábado, en respuesta a la declaratoria del estado de excepción en el país. Pero a pesar de que las rutas están libres, el gobierno decidió mantener vigente la medida.

"Este estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar. Bolivia se tiene que ordenar porque no se puede volver a repetir lo que ocurrió estos últimos 50 días. Y este estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país”, afirmó Paz.

Para Calla, la oposición no alcanzó su objetivo de desestabilizar al presidente.

“Fue puesto bajo presión por los dirigentes de los bloqueos para dictar un estado de excepción que manchara de sangre su gobierno. Esos dirigentes pretendieron sacrificar a algunos de los pobladores movilizados para atizar la convulsión y manchar políticamente al gobierno”, dijo el analista.

La Central Obrera Boliviana (COB) finalmente pactó con el gobierno y abandonó las protestas. Evo Morales impulsaba el último reducto rebelde, que abandonó las rutas el lunes.

“Ahora Paz debe asumir la difícil tarea de que Bolivia supere su gravísima crisis económica, agravada por el bloqueo de 53 días. Será una ardua tarea. A cambio, los dirigentes de la convulsión fueron políticamente arrollados por el desenlace. El liderazgo local de Evo Morales en el Chapare ha de entrar en crisis. La era post Evo ya es un hecho consolidado ahora”, opinó Calla.

Pero la difícil situación social, agravada por el conflicto, sigue siendo un caldo de cultivo para nuevas protestas.

En su reducto del Chapare, el “evismo” advirtió que las protestas se retomarán cuando concluya el indefinido “cuarto intermedio” y denunció que el movimiento fracasó por la “traición” de la COB y del dirigente de la Federación de Campesinos de la Paz Tupac Katari, Vicente Salazar.

TN