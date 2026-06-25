Los terremotos en Venezuela provocaron 164 muertos: continúa el rescate de sobrevivientes

Venezuela enfrenta las consecuencias de dos devastadores terremotos que dejaron hasta el momento 164 muertos y 971 heridos. El balance fue confirmado este jueves por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, los sismos más fuertes de ayer tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5 y se produjeron con un minuto de diferencia, provocando el derrumbe de edificios y casas en distintas regiones del país sudamericano. Además, tras los eventos principales, se registraron alrededor de 30 réplicas.

Mientras continúan los operativos de búsqueda y rescate entre los escombros, miles de personas pasaron la madrugada en las calles por temor a nuevos movimientos. En Caracas mucha gente se enfrentó a la madrugada sobre colchones y colchonetas instalados en espacios abiertos o dentro de sus vehículos.

Foto: AP

La Guaira, la zona más afectada

El estado costero de La Guaira fue señalado como el sector más golpeado por los terremotos y Rodríguez calificó al distrito como una “zona de desastre” debido a la magnitud de los daños.

La funcionaria expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y definió la situación como una tragedia para el país. El balance de muertos y heridos podría modificarse a medida que avancen las tareas de rescate.

Foto: EFE/ Ronald Peña

Asistencia sanitaria

Tras conocerse las consecuencias de los sismos, el presidente Javier Milei manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano mediante un comunicado oficial. El Gobierno argentino indicó que seguirá de cerca la evolución de la emergencia y expresó su disposición a brindar asistencia humanitaria si las autoridades venezolanas lo solicitan y en coordinación con organismos internacionales.

Asimismo, la reacción internacional incluyó el apoyo de Estados Unidos, junto con países de América Latina, Europa y Asia, que pusieron a disposición de Venezuela equipos de rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria. De esa manera, República Dominicana y El Salvador ya anunciaron grupos especializados y cargamentos de insumos listos para viajar.