Venezuela: escaló a 920 la cifra de muertos por los terremotos y buscan a 50 mil personas

Los dos terremotos de más de siete grados en la escala Richter que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche provocaron al menos 920 muertes y 3.360 heridos, según lo informado este viernes por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.



Además, se calcula que hay más de 50.000 que se encuentran desaparecidas y son buscadas por sus familias, mientras llega la ayuda humanitaria de distintos países y las autoridades venezolanas implementaron operativos de rescate, reparto de insumo y asistencia en hospitales.



Por su parte, Delcy Rodríguez habló con Donald Trump y Marco Rubio.



La presidenta encargada informó este viernes que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos de esta semana.



"Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", escribió Rodríguez en sus redes sociales.



La presidenta encargada de Venezuela dijo que "estamos en las horas más críticas y sensibles de rescate de personas que aún puedan estar con vida bajo los escombros" le dijo a VTV, y pidió a la población que no vaya La Guaira, para no obstaculizar la circulación.



Agradeció el apoyo internacional y señaló que ya hay equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Estados Unidos en el terreno. También contó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia están en camino.



Pidió una "oración permanente por la vida de nuestros hermanos y hermanas venezolanos" y dijo que se organizó un grupo de psicólogos y expertos que puedan atender a los niños que están muy traumatizados por la situación.



Asimismo, según las estimaciones de un organismo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de Naciones Unidas, el sismo y sus réplicas causaron daños directos por US$6.700 millones,



El costo económico asciende a aproximadamente el 6% del PBI combinado de los cinco estados más afectados, entre ellos Caracas y Yaracuy, donde se ubicó el epicentro, según una evaluación rápida del PNUD, citada por Bloomberg.



El informe señala que los daños totales derivados de la tragedia, incluidas las pérdidas económicas indirectas, podrían ser hasta tres veces superiores.



El PNUD estima que 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a una intensidad sísmica capaz de causar al menos daños moderados en la infraestructura. De los 1,7 millones de edificios afectados, 1,2 millones se encontraban en zonas de fuertes sacudidas y unos 5.000 en zonas afectadas por una intensidad “violenta”.

Ayuda exterior

Una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña con 36 bomberos y 12 toneladas de carga a bordo partió este viernes de São Paulo en dirección a Venezuela para ayudar en la respuesta humanitaria a los terremotos.



El avión también transporta a seis perros rescatistas, cuatro funcionarios de la Defensa Civil brasileña y otros cuatro de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, detallaron portavoces de la misión humanitaria a EFE, poco antes del despegue desde el aeropuerto internacional de Guarulhos.



El jefe de la misión, Armin Braun, dijo que el objetivo "inicial" es llegar lo antes posible a Venezuela para encontrar personas con vida entre las decenas de edificios derrumbados.



En ese sentido, la presidenta venezolana replicó también un comunicado de Javier Milei del 24 de junio, el día de los sismos, y agradeció al país por "su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia".



Vale señalar, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que el estado de La Guaira se encuentra "totalmente militarizado, totalmente en control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantizar la seguridad, el orden interno y para facilitar las labores de rescate".Señaló que "los sectores de La Guaira que están brutalmente afectados por la acción de los terremotos" son: Catia La Mar, Caraballeda, Macuto, Los Corales y Playa Grande. En ese sentido, pidió a la población que no baje a La Guaira para tratar de ayuda, ya que pueden saturar las vías de evacuación de víctimas. "Si quieren ayudarnos, no vayan a La Guaira", pidió.



En cuanto a las consecuencias materiales de los sismos, Rodríguez afirmó que hay 1.423 infraestructuras afectadas -383 de ellas son edificios que presentan daños totales o importantes, y 13 hospitales.