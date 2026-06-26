Continúan las tareas de rescate en Venezuela: 235 muertos y más de 4000 heridos tras los terremotos

Los terremotos en Venezuela dejaron hasta el momento 235 personas muertas y más de 4.300 heridas, según el nuevo balance oficial difundido por el Gobierno. Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda ante la posibilidad de encontrar más víctimas entre los edificios colapsados.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, actualizó la cifra de víctimas durante una intervención en la televisión estatal: "Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud".

Continúan las tareas de rescate

Los movimientos sísmicos del miércoles alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. Después de los terremotos se registraron alrededor de 138 réplicas, que complicaron las tareas de asistencia y búsqueda.

El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre por las autoridades nacionales. En esa región, considerada la más afectada, la presidenta Delcy Rodríguez supervisó los operativos destinados a localizar personas desaparecidas entre los escombros.