Terremotos en Venezuela: confirmaron que hay 1450 muertos

A casi cuatro días de los trágicos terremotos que golpearon al país, todavía hay miles de personas desaparecidas y al menos 189 edificios sufrieron colapso total. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo la cifra de víctimas tras los terremotos del pasado miércoles que afectaron la zona norte del país.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", detalló.