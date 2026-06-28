Nuevos bombardeos de Estados Unidos a Irán

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado “múltiples objetivos” en Irán en una nueva escalada militar vinculada a recientes incidentes en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) detalló en la red social X que su fuerza aérea llevó a cabo ataques adicionales contra “infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, depósitos de drones y medios para colocar minas”

Medios iraníes reportaron explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país, aunque no hubo confirmación oficial de daños.

Según el Centcom, la operación fue una respuesta directa a un ataque con dron iraní contra un petrolero de bandera panameña que transportaba más de dos millones de barriles de crudo a través del estrecho de Ormuz.

Además, la escalada se produjo un día después de que Estados Unidos realizara su primer ataque desde la firma de un memorándum de entendimiento el 17 de junio, que había establecido un alto el fuego y la apertura de negociaciones de paz. En respuesta, Teherán afirmó haber atacado posiciones estadounidenses en el Golfo, profundizando el intercambio de acciones militares.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump endureció este sábado su discurso al afirmar que Irán “no existirá más” si Washington decide intensificar la ofensiva militar. En su red Truth Social, acusó a Teherán de violar el alto el fuego y aseguró que el ejército estadounidense también atacó depósitos de misiles y drones iraníes.

En paralelo, el vicepresidente JD Vance llamó a evitar una escalada mayor y advirtió que la violencia “solo engendrará más violencia”, subrayando la fragilidad del acuerdo vigente.

Pese a los ataques, Centcom afirmó que el tráfico comercial continúa operando en el estrecho de Ormuz, aunque bajo estrictas condiciones de seguridad. Sin embargo, la Organización Marítima Internacional advirtió sobre la evacuación de cientos de buques y miles de marinos que permanecen en la región desde el inicio de la crisis.

En el plano regional, los enfrentamientos también involucraron a la Guardia Revolucionaria de Irán, que anunció ataques contra posiciones estadounidenses, mientras que Bahrein reportó incidentes con drones iraníes. La agencia marítima británica UKMTO informó además que un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en la zona.

Analistas internacionales advierten que la situación podría derivar en una confrontación de mayor escala si no se restablecen los canales diplomáticos, en un contexto en el que la economía iraní ya enfrenta una inflación cercana al 89% interanual y fuertes presiones por el conflicto prolongado.

TN