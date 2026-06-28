Hallaron muerta a la familia de Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

El club Deportivo La Guaira confirmó este sábado la muerte de Yanina Maranella, esposa del futbolista cordobés Lucas Trejo, y de los dos hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa, que estaban desaparecidos desde el devastador terremoto que sacudió Venezuela el miércoles pasado.

“Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”, indicó el club a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

La noticia puso fin a varios días de intensa búsqueda. Trejo se encontraba en Caracas disputando un compromiso con su equipo cuando ocurrieron los terremotos.

Al regresar a La Guaira, encontró completamente derrumbado el edificio donde vivían su esposa y sus dos hijos. Desde entonces, participó de las tareas de rescate junto a familiares y voluntarios.

Trejo explicó que no pudo establecer contacto desde el momento del desastre y, desde el principio, pidió colaboración para que cualquier persona que tenga información pueda comunicarse.

La zona de Playa Grande fue una de las más afectadas por los sismos, que provocaron daños estructurales y un operativo de búsqueda entre los escombros.

En medio de la desesperación, el padre del futbolista, José Luis Trejo, había lanzado un pedido público de ayuda para poder viajar desde Córdoba a Venezuela y acompañar a su hijo. “Necesito estar con él”, había dicho, mientras mantenía la esperanza de que su nuera y sus nietos fueran encontrados con vida.

Este sábado, antes de que se conociera la trágica noticia, José Luis confirmó en diálogo con El Doce que viajará el martes al país caribeño junto a otro de sus hijos para acompañar a Lucas.

La familia informó que fue la Municipalidad de Córdoba la que facilitó la gestión de los pasaportes y los pasajes para que puedan trasladarse.

TN