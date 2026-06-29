Terminó el escrutinio definitivo en Perú y Keiko Fujimori es la nueva presidenta

La derechista Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú por un estrecho margen frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.

Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, mientras que Sánchez el 49,86%, de acuerdo con la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. (...) Esperamos la proclamación del JNE (organismo electoral) con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, escribió Keiko Fujimori en su cuenta de X.

Además, afirmó: “Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, asumirá el 28 de julio.

Por cuántos votos ganó Keiko Fujimori

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de Fujimori sobre Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Con el escrutinio completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Roberto Sánchez dijo que no reconocerá su derrota

Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, anunció que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que es le daría el triunfo a él, que fue el más votado dentro del territorio nacional.

Fujimori se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersase el voto. Ella fuese la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguido del 12,03 % de Sánchez.

El triunfo de Keiko Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad poítica donde Perú ha tenido ocho presidentes en diez años, por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría de ellas con votos del fujimorismo.

Será el regreso del fujimorismo al poder después de veitincinco años desde que padre dimitiese por fax desde Japón, luego de que se destapase un gigantesco escándalo de corrupción en su administración que lo llevó posteriormente a ser condenado a 25 años de cárcel por ello y por delitos de lesa humanidad.

TN