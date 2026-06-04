Alto el fuego: Zelensky le propuso un encuentro cara a cara a Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso este jueves a su par de Rusia, Vladimir Putin, mantener un encuentro cara a cara para alcanzar un “alto el fuego total” en la guerra entre ambos países, mientras el Kremlin afirmó que la reunión podría concretarse “en cualquier momento”.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió Zelensky a Putin en una carta abierta.

El mandatario ucraniano expresó: “Estamos dispuestos a un alto el fuego total durante las negociaciones. Esta es la práctica habitual, y los acontecimientos recientes en torno a Irán no hacen sino reforzar esta idea. Intentar establecer un silencio absoluto es la mejor manera de iniciar el diálogo. Creemos que no se trataría simplemente de un intento, sino de un alto el fuego real, si eso es lo que desean".

La misiva, que fue publicada en el sitio web de la presidencia ucraniana, se constituyó como una de las pocas instancias en las que Zelensky se dirigió directamente a Putin desde la invasión rusa de 2022.

En la extensa carta, el mandatario ucraniano defendió la postura de involucrar en cualquier acuerdo de paz a Europa por su “capacidad de influir en la situación” y a Estados Unidos para “configurar una nueva arquitectura de seguridad” en la región.

Sin embargo, citó pasados acuerdos fallidos entre Kiev y Moscú al proponer la búsqueda de “respuestas directas sobre las cuestiones pendientes” entre ambas naciones.

“Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia", advirtió el ucraniano.