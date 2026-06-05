Estados Unidos aumentará la ayuda a Bolivia por los bloqueos y el desabastecimiento

Estados Unidos anunció que ampliará la ayuda destinada a Bolivia para hacer frente al desabastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos médicos provocado por los bloqueos de carreteras que se mantienen desde hace más de un mes.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira. Según informó Washington, se incrementará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico para las zonas más afectadas.

"Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos", señaló el Departamento de Estado.

Durante la llamada, Rubio también ratificó el respaldo de la administración de Donald Trump a la democracia boliviana y al proceso de recuperación económica e institucional del país.

Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo y afectan rutas clave para el transporte de productos esenciales. De acuerdo con datos citados por organismos nacionales e internacionales, las consecuencias ya alcanzan al sistema sanitario: al menos diez personas murieron durante el conflicto. Siete de ellas no lograron recibir atención médica a tiempo debido a las dificultades para trasladarse o acceder a tratamientos.

Infobae.