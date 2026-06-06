Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la Presidencia

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se enfrentan este domingo en una elección presidencial definitoria con el trasfondo de un país con amplias capas decepcionadas de la política y literalmente partido en dos. En ese escenario, según los analistas, esta compulsa se definirá menos por la preferencia hacia alguno de los postulantes que por el volumen de rechazo que generan. Al respecto, el analista político Fernando Tuesta Soldevilla señala que “estamos ante una elección de veto, donde el electorado no vota a favor de un futuro, sino en contra del miedo que le produce el adversario”.

En las últimas jornadas, en un esfuerzo por romper la paridad que anticipan los sondeos, ambos dirigentes intentaron correrse al centro para captar al amplio espacio de indecisos e incluso buscar votantes en el campo rival. Las encuestas de última hora difieren en el pronóstico de los resultados. Ipsos, con un 43% para cada uno, da una muy ligera diferencia de seis décimas a favor de Sánchez, producto, se afirma, del resultado del debate del pasado fin de semana. Sobre esto, Alfredo Torres, director de Ipsos Perú, comenta que “el debate permitió a Sánchez mitigar ciertos temores en el sector urbano, aunque el margen sigue estando dentro del error estadístico”.

Por su parte, la firma argentina Rubikon Intel, que investigó en el interior del país y también en la capital, Lima, señaló en cambio, que sus números anticipan la victoria de Keiko por un 43,2% contra el 40,1% de su rival. Cada punto son 250 mil votos, lo que implicaría una diferencia clara.