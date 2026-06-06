Ucrania lanzó un fuerte ataque con drones contra San Petersburgo

Ucrania lanzó este sábado a la mañana un ataque con drones contra San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, luego de que Vladimir Putin rechazara una oferta para reunirse con Volodímir Zelenski. La oleada coincidió con la última jornada del foro económico más importante del país, que se realiza en esa ciudad, y encendió las alertas de las autoridades locales.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, informó que tres personas sufrieron heridas leves en el ataque. Exhortó a los residentes a no salir y advirtió sobre posibles interrupciones del servicio de internet móvil, y el gobernador regional Alexander Drozdenko reportó que 141 drones fueron derribados sobre la región circundante de Leningrado en lo que calificó como un “ataque sin precedentes”.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 376 drones ucranianos.

“Anoche, nuestros drones recorrieron una distancia de unos 1.000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo — hacia los arsenales de la Marina enemiga y una base en Kronstadt”, escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en X. Agregó que drones también alcanzaron un depósito de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar.

Por su parte, el gobernador de la segunda ciudad rusa, Aleksandr Beglov, emitió una llamada inusual a los residentes para que permanecieran en sus hogares durante el ataque. "Las defensas antiaéreas rusas evitaron cualquier daño. El estado de tres heridos se evalúa como leve y han sido dados de alta", declaró.

El viernes, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), un evento conocido como el "Davos ruso", Putin dijo que no le veía "sentido" a reunirse con el líder ucraniano hasta que se acuerde la paz.