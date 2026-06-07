Estados Unidos: tiroteo masivo en la ciudad donde concentra la Selección Argentina

Nueve personas resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad de Kansas, lejos del hotel donde se concentra la selección de Lionel Messi a cinco días del comienzo del Mundial. Lo informó este domingo la policía local.

La oficial Alayna Gonzalez, portavoz del Departamento de Policía de Kansas City, informó que la policía recibió una llamada sobre disparos en la cuadra 7900 de la calle Troost alrededor de las 4 de este domingo.

El lugar se encuentra en la zona sur de la ciudad, a unos 15 kilómetros de la concentración del seleccionado nacional.

Cómo fue el tiroteo en Kansas

Según el reporte, la policía se encontró en el lugar del tiroteo con una multitud que abandonaba el lugar y a tres mujeres heridas de bala.

Otras seis personas también resultaron heridas y trasladadas a hospitales de la zona. Todas las víctimas eran adultas y están fuera de peligro.

La prensa local dijo que se escucharon 65 disparos.

Kate Fowler, vecino de la zona, contó que ella y su esposo se despertaron y encontraron un agujero de bala en una ventana de su casa y el casquillo de una bala en el piso, reportó el sitio KansasCity.com.

TN