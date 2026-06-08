Balotaje en Perú: reñido final en el escrutinio entre Sánchez y Fujimori

La candidata de derecha Keiko Fujimori mantiene una pequeña ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez al llegar al 92% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Sin embargo, las proyecciones de las consultoras divulgadas anoche vaticinan que Sánchez adelantará a Fujimori por un estrechísimo margen.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori obtiene el 50,31% de los votos válidos, mientras que el escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo logra el 49,68%. Poco más de 100 mil votos los separan por el momento.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno de Lima por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Las proyecciones de las consultoras

Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante incluso a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%.

Los primeros votos en escrutarse pertenecen en su mayoría a la capital, Lima, y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto a los votos del extranjero, que favorecen principalmente a la candidata de derecha.

“Van a ser días largos”: Keiko admite un empate técnico

Keiko Fujimori afirmó este domingo por la noche que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen.

“Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional”, dijo Fujimori en un breve pronunciamiento.

“Quiero decir al pueblo peruano no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, señaló la derechista entre aplausos de miembros de su partido, Fuerza Popular.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

Página 12