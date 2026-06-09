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Madison Square Garden

Donald Trump fue abucheado durante las finales de la NBA

El presidente de Estados Unidos recibió muestras de desaprobación cuando apareció en pantalla durante el partido entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

Por El Litoral

Martes, 09 de junio de 2026 a las 12:23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este lunes en el Madison Square Garden, durante el partido entre New York Knicks y San Antonio Spurs por las finales de la NBA. El mandatario respondió con una sonrisa, un saludo militar y luego levantó el puño ante cánticos de “USA, USA”.

El episodio ocurrió cuando se entonaba el himno nacional y el mandatario apareció en las pantallas del estadio. En ese momento, se escucharon fuertes muestras de desaprobación desde las tribunas.

La situación se extendió hasta que las pantallas dejaron de enfocarlo y se mostró la bandera de Estados Unidos. Luego, durante la presentación de los jugadores de los Knicks, volvieron los aplausos y cánticos desde el público.

Se trata de la primera vez que un presidente en funciones asiste a un partido de las Finales de la NBA. Trump se ubicó en el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, acompañado por su nieta Kai y miembros de su equipo.

A raíz de su presencia, se implementó un operativo de seguridad especial en los alrededores del estadio. Además, no se instaló la tradicional fan zone, a diferencia de los partidos disputados previamente en San Antonio.

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