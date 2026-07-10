Incendio en España: hay 12 muertos y 23 desaparecidos en la provincia de Almería

Un incendio en una zona rural de España dejó al menos 12 muertos, ocho heridos y 23 desaparecidos en la provincia de Almería, al sur del país. El fuego se inició el jueves en el área de Los Gallardos y avanzó con rapidez por una región de barrancos y casas dispersas.

Las autoridades indicaron que el siniestro pudo haberse originado por la caída de una línea eléctrica. El cable habría provocado el inicio del fuego, que luego se extendió por la vegetación debido a las condiciones climáticas y las ráfagas de viento.

Operativo de rescate

El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, señaló que la búsqueda de desaparecidos sigue activa y advirtió que la cantidad de víctimas podría aumentar. Además, calificó la zona afectada como una "ratonera" por la dificultad para escapar, a causa de la geografía accidentada de la zona.

Entre las víctimas, cuatro personas fueron encontradas dentro de un vehículo con el volante a la derecha, por lo que se investiga si podrían ser ciudadanos británicos. Otros fallecidos habrían intentado abandonar el lugar a pie por caminos de difícil acceso.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que realizaron advertencias casa por casa ante el avance del fuego. Sin embargo, algunas personas intentaron salir por rutas alternativas y quedaron atrapadas por las llamas.

Más de 400 efectivos participan del operativo, entre bomberos, equipos de emergencia y personal de la Unidad Militar de Emergencias. Hasta el momento, el incendio afectó unas 3.150 hectáreas y cerca de 200 personas fueron evacuadas.

El avance del fuego se produjo durante una ola de calor en Andalucía, con temperaturas superiores a los 40 grados. El año pasado, los incendios ya arrasaron casi 400.000 hectáreas en el país, la cifra más alta registrada por el Sistema Europeo de Información.