Ascendió a 3.889 la cantidad de muertos por los terremotos en Venezuela

Los terremotos en Venezuela ya dejaron 3.889 muertos y 16.740 heridos, según el último balance difundido por el Gobierno. La cifra fue actualizada este jueves, mientras continúan las tareas de asistencia en las zonas más afectadas.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles 24 de junio y golpearon el norte del país. La Guaira, ciudad costera cercana a Caracas, fue las localidades más afectadas por el colapso de decenas de edificios.

Tras los movimientos principales se registraron réplicas de menor intensidad; aunque fueron más débiles, dificultaron los operativos de emergencia y aumentaron la tensión en los ciudadanos.

Continúa la asistencia

El balance oficial fue publicado a través del canal de Telegram de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas.

El informe también señala que 17.907 personas quedaron sin vivienda y que 856 edificios sufrieron derrumbes, de los cuales 190 colapsaron por completo.

En las tareas de asistencia participan 30.076 efectivos de seguridad, 3.931 rescatistas internacionales y 29.344 voluntarios. Además, continúa llegando ayuda humanitaria desde distintos países, con brigadas de rescate y equipos médicos destinados a reforzar la respuesta ante la emergencia.