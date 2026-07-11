Terremotos en Venezuela: hallaron otros 215 cuerpos y ya son 4333 los muertos

Tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, las autoridades confirmaron este sábado el hallazgo de otros 215 cuerpos. Con esta actualización, la cifra oficial de muertos ascendió a 4.333, mientras continúan las tareas de búsqueda en las áreas más afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer el nuevo balance durante una conferencia de prensa. El funcionario señaló que los operativos de rescate y remoción de escombros siguen activos, especialmente en el estado de La Guaira, donde todavía permanecen personas desaparecidas.

Las autoridades precisaron que el número de heridos se mantiene en 16.740. No obstante, desde el inicio de la emergencia el sistema sanitario asistió a 31.193 personas y, según el reporte oficial, más del 90% de los pacientes ya recibió el alta médica.

Continúan los operativos

El Gobierno mantiene desplegados equipos de rescate, personal especializado y maquinaria pesada para avanzar con la búsqueda entre las estructuras colapsadas. Los trabajos se concentran en los sectores que registraron los mayores daños tras el doble sismo ocurrido el 24 de junio.

La tragedia continúa con consecuencias mientras las autoridades buscan localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas bajo los escombros.