Trump demanda a periodistas por informar sobre fallas de su nuevo avión

En una escalada del enfrentamiento con la prensa independiente, el gobierno de Donald Trump emitió el viernes citaciones judiciales a varios periodistas de The New York Times, después de que el diario informara esta semana sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Qatar.



Las citaciones, que pretenden obligar a los periodistas a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan el miércoles, representan una escalada extraordinaria en los esfuerzos del presidente Trump por amenazar e intimidar a las organizaciones de noticias independientes.



En algunos casos, las citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron en los domicilios de los periodistas. El Times denunció las acciones del gobierno.



“La presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege”, declaró David McCraw, el principal abogado de la redacción de The New York Times, en un comunicado el viernes por la noche.



"Nuestros periodistas informan sobre los hechos y defienden el derecho del público estadounidense a saber cómo funciona su gobierno y cómo se utilizan sus impuestos", escribió McCraw. "Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión", agregó.



Las citaciones contienen pocos detalles y solo solicitan que los periodistas testifiquen “en relación con una presunta violación de la ley penal federal”.



Fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal federal de Manhattan.