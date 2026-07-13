Venezuela: la cifra de fallecidos por los terremotos supera los 4.500

El número de víctimas mortales por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 4.561, según las cifras oficiales difundidas el lunes, mientras que 17.907 personas permanecen sin viviendas, según el último informe del Gobierno venezolano.

Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela indica que todavía 29.877 personas siguen sin estar localizadas.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, publicó el parte oficial sobre las cifras dejadas tras los sismos. Para la fecha el número de personas que perdieron la vida se ubica en 4.561.

La cifra de familias atendidas aumentó a 128.324 y 20.231 personas se encuentran en los 107 campamentos transitorios dispuestos en el país. En cuanto a la cifra de personas sin vivienda ya suman 17.907.

Para este lunes aún se mantienen en el país 2.471 rescatistas internacionales; mientras que 30.989 funcionarios han sido desplegados en atención a la emergencia. Además, el registro de voluntarios ascendió a 30.692.

Por otra parte, el número de réplicas registradas desde el 24 de junio se contabiliza en 1.254.

Brigadas internacionales buscan evitar una crisis sanitaria entre los damnificados

Dos semanas después del doble terremoto que enlutó a Venezuela y que dejó miles de damnificados sin un techo, médicos de varios países tratan de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora viven de forma bastante precaria.

Hospitales de campaña de México, Estados Unidos, Brasil y España enfrentan el desafío de contener enfermedades respiratorias, gastrointestinales y psicológicas provocadas por la tragedia, reportó France 24 y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Brasil mantiene un hospital de campaña en La Guaira donde han atendido a cientos de personas. Ofrecen consultas, clínica general, pediatría, ortopedia, exámenes, ultrasonido y ecografía.

En Caracas, España instaló un hospital con diversas especialidades en el Parque del Este, en el acomodado barrio de Palos Grandes, donde al menos dos edificios colapsaron, dejando decenas de fallecidos y una gran cantidad de familias sin hogar.

Arelis Pérez, directora médica de la ONG mexicana Medical Impact, dice que se han "encontrado muchísimas personas con enfermedades respiratorias dentro de los espacios (refugios), pues a la hora de convivir con otras familias, es muy fácil poder adquirir enfermedades respiratorias y gastrointestinales".

Rusia envió el avión de carga “más grande del mundo” con ayuda humanitaria

El avión gigante ruso AH-124-100, conocido como Ruslán, aterrizó el domingo en Maiquetía, estado La Guaira, con un cargamento de ayuda humanitaria, principalmente insumos médicos, para Venezuela, golpeada a finales de junio por los devastadores sismos.

El primer lote de asistencia, con al menos 10 toneladas de insumos destinados a atender a la población afectada, llegó desde Rusia la jornada anterior, informó el diario El Universal.

El ministro de Exteriores bolivariano, Yván Gil Pinto, agradeció “el apoyo solidario de la Federación de Rusia” por el cargamento humanitario destinado a la población afectada de Venezuela.

NA