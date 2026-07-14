Guerra de Ucrania: Europa se prepara para no depender militarmente de Estados Unidos

Este lunes, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Ucrania acordaron en París desarrollar un sistema europeo de defensa antimisiles sin depender de Estados Unidos.

El acuerdo llegó pocos días después de la cumbre de la OTAN en Ankara y en medio de la incertidumbre que generó la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de dejar de enviar nuevas baterías Patriot para reforzar la defensa ucraniana.

Un cambio de rumbo

En el documento que firmaron, los nueve países presentan la iniciativa como una alianza “puramente defensiva” para proteger a Europa de posibles ataques con misiles. Pero el mensaje de fondo es otro: el continente empezó a prepararse para defenderse sin depender de Estados Unidos.

Ucrania ocupa un lugar central en ese plan. Más de cuatro años de guerra con Rusia transformaron al país en un referente militar para Europa. La experiencia que acumuló en el frente convirtió a Kiev en un socio estratégico y varias empresas europeas de defensa ya buscan trabajar junto a la industria armamentística ucraniana.

Los Patriot y el negocio de la defensa

La decisión de Estados Unidos de dejar de enviar sistemas Patriot obligó a Europa a hacerse cargo del problema.

Ahora los gobiernos deben decidir si entregan parte de sus propias baterías a Ucrania. Grecia se niega por su histórica disputa con Turquía. España también está bajo presión porque tiene sistemas Patriot, aunque uno de ellos sigue desplegado en territorio turco como parte de una misión de la OTAN.

En paralelo, la Unión Europea y el Reino Unido cerraron un acuerdo para que Londres participe del fondo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania. La mayor parte de ese dinero se usará para comprar armas fabricadas en Europa, un negocio del que el gobierno británico no quería quedar afuera.

Página 12