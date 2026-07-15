España: el hermano del presidente fue condenado a nueve años de inhabilitación

David Sánchez, hermano del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, fue condenado este martes por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricato administrativo.

El tribunal lo absolvió del delito de tráfico de influencias, que podría haberle acarreado una pena de cárcel. El juicio al hermano del presidente, que tuvo lugar entre mayo y junio, era uno de los principales frentes judiciales que afectan a un debilitado Pedro Sánchez, que gobierna en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos ni muchas de sus iniciativas.

Las acusaciones populares pedían entre seis y tres años de prisión, y la Fiscalía había pedido la absolución de David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación de Badajoz y el cambio posterior de denominación de su puesto. La sentencia absuelve a David Sánchez y a los otros diez acusados del delito de tráfico de influencias, y condena al hermano del presidente del gobierno por cooperación necesaria relacionada con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo.

El caso levantó polémica en España, ya que el gobernante partido socialista (PSOE) acusó a la oposición conservadora y ultraconservadora de impulsar una acusación contra el hermano de Pedro Sánchez basada en mentiras por motivos políticos. En la misma causa, la Audiencia impuso 18 años de inhabilitación para empleo público al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa en la contratación de David Sánchez y de Luis Carrero, amigo de éste.

La denuncia de “Manos Limpias”

El caso se abrió en 2024 tras una denuncia de la organización vinculada con la ultraderecha “Manos Limpias”, que ponía en duda el proceso de contratación de David Sánchez. La instrucción judicial apreció indicios de que el puesto de trabajo que desempeñaba Sánchez pudo haber sido creado para que lo ocupara un familiar del presidente del gobierno e inició la investigación.

El 5 de febrero de 2025 David Sánchez presentó su renuncia como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y en abril de 2025 la jueza acordó su procesamiento por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, junto a otros cargos de la Diputación. La defensa de Sánchez argumentó que el acusado encontró el puesto por Internet y que no intervino en su creación ni adjudicación.

El hermano del presidente fue condenado por el cambio de nombre de su cargo, ya que su plaza de ‘coordinador de los conservatorios’ de Badajoz, a la que accedió en julio de 2017, pasó a denominarse ‘Jefe de la Oficina de Artes Escénicas’ en 2022. Eso supuso “una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección” y se suprimió “la incompatibilidad del mismo” con “el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez”, según la sentencia.

“Una auténtica desproporción”

La ministra portavoz del gobierno español, Elma Saiz, aseguró tras conocer la condena que el Ejecutivo espera que “instancias superiores” a la Audiencia de Bajadoz constaten la “inocencia” de David Sánchez cuando se resuelva el recurso a la sentencia. En rueda de prensa Saiz cargó contra el proceso, señalando que la denuncia partió de una “organización ultraderechista” y que la Fiscalía pedía su absolución.

Desde la izquierda del arco parlamentario, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufian, denunció que “los jueces persiguen a la gente por la cara” y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez aseguró que la condena es “una auténtica desproporción” y “un aviso para navegantes”. Por su parte el líder del principal partido opositor (PP), Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la condena a David Sánchez demuestra que nadie está por encima de la ley y volvió a pedir la renuncia del presidente del gobierno.

David Sánchez no es el único familiar de Pedro Sánchez envuelto en un proceso judicial, ya que la esposa del presidente, Begoña Gómez, está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por su labor en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Página 12