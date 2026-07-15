Disturbios en Francia tras la eliminación del Mundial: detuvieron a más de 160 personas

La eliminación de Francia del Mundial 2026 derivó en una serie de disturbios en distintas ciudades del país. Tras la derrota por 2-0 frente a España en las semifinales, las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 160 personas entre París y Lyon.

La mayor cantidad de arrestos se registró en la capital francesa. Según informaron autoridades de la Prefectura de Policía de París, 141 personas fueron detenidas, en su mayoría por arrojar pirotecnia contra policías y personal de emergencias.

Incidentes en París y Lyon

En Lyon también hubo enfrentamientos al finalizar el encuentro contra España. Se detuvo a unas 20 personas luego de que grupos de jóvenes lanzaran fuegos artificiales y otros objetos contra los policías en la plaza Bellecour, donde cientos de hinchas siguieron el partido a través de pantallas gigantes.

La intervención de las fuerzas de seguridad permitió dispersar a los manifestantes y controlar la situación pocos minutos después del inicio de los incidentes.

Pese a la cantidad de detenidos, las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad ni daños materiales de consideración durante los operativos desplegados en ambas ciudades.