Dilma Rousseff habló sobre la regulación de las IA e invitó a Argentina a volver al Brics

En medio del debate global sobre cómo continuará la evolución de la inteligencia artificial y bajo qué reglas se utilizará, la expresidenta de Brasil y actual titular del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los Brics, Dilma Rousseff, defendió una estrategia basada en la cooperación internacional, el acceso abierto a la tecnología y una regulación multilateral. También dejó una definición sobre la Argentina y afirmó que “las puertas estarían siempre abiertas” para que volviera a intentar sumarse a ese organismo.

“La decisión de no ingresar a los Brics es de ellos. Es una decisión del Gobierno y no me corresponde manifestarme sobre eso”, respondió Rousseff al ser consultada por TN sobre la determinación del Ejecutivo comandado por Javier Milei de no incorporarse al bloque. Sin embargo, agregó: “A mí me gustaría que la Argentina volviera a intentar. Estaríamos siempre con las puertas abiertas”.

Sus dichos sucedieron durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (Waic), realizada en Shanghái, en la que China presentó su estrategia global sobre la IA e hizo especial hincapié en la cooperación internacional, el desarrollo abierto y la construcción de un sistema de gobernanza mundial para esta tecnología.

En ese escenario, Rousseff sostuvo que la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta indispensable y aseguró que ninguna nación en desarrollo puede permitirse quedar rezagada de esta carrera tecnológica. “Hoy es imposible que un país en vías de desarrollo se quede atrás tecnológicamente. Es inviable”, afirmó.

La exmandataria brasileña defendió la inteligencia artificial de código abierto, una postura que coincide con la estrategia impulsada por China y que contrasta con el desarrollo cerrado de muchos de los modelos creados por las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. “¿Qué tipo de inteligencia artificial preferimos? La de código abierto. Posibilita que todos puedan acceder a la tecnología y utilizarla para introducir mejoras que hagan los procesos más productivos, eficientes, inclusivos y sostenibles”, señaló.

Para Rousseff, esta modalidad también puede convertirse en una herramienta para disminuir la brecha entre países desarrollados y economías emergentes. Además, ponderó el rol de China para el avance de las nuevas tecnologías. “La inteligencia artificial puede utilizarse para fomentar el desarrollo y reducir la brecha digital entre los países y los pueblos. China tiene capacidad para cooperar, transferir tecnología y facilitar tecnologías de código abierto. Ese es uno de sus principales aportes”, aseguró.

El rol del banco de los BRICS

También explicó que el Nuevo Banco de Desarrollo, la entidad creada por los Brics para respaldar económicamente proyectos de infraestructura y desarrollo, busca impulsar la transformación tecnológica de los países miembros. Por eso, financia operaciones comerciales entre los países que integran el bloque.

Tal como explicó el presidente chino, Xi Jinping, en esa misma conferencia, el gigante asiático impulsará centros internacionales de cooperación tecnológica junto con la Asean, la Liga Árabe, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Organización de Cooperación de Shanghai y los Brics.

“Nuestro mandato principal se centra en la infraestructura, logística, digital o social, incluyendo ámbitos como los hospitales inteligentes, la educación, el agua y el saneamiento, los sistemas de medición, entre otros. El banco de los Brics existe para eso: para impulsar el desarrollo. Nosotros ofrecemos financiación comercial. Financiamos las relaciones comerciales entre los países del Brics”, precisó Rousseff.

De todos modos, advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial también plantea riesgos importantes si no existen reglas comunes entre los países. Por eso, insistió en la necesidad de construir una gobernanza internacional que establezca criterios compartidos para el uso de estas herramientas.

“Cuanto más uniformes sean las normas entre los distintos países, mejor podremos controlar el uso indebido de Internet y de la inteligencia artificial”, aseguró. Y aclaró: “Si no existe regulación, se facilita la apropiación por parte de ciertos agentes, empresas o gobiernos. Pero si se contara con una gobernanza internacional colectiva centrada en las Naciones Unidas, todo sería mucho más sencillo y cobraría mayor sentido esa relación de cooperación entre naciones”.

TN