Estados Unidos volvió a atacar a Irán y Teherán advirtió sobre “una guerra a gran escala"

Estados Unidos volvió a atacar a Irán por novena noche consecutiva, en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a Medio Oriente. Desde Teherán respondieron con nuevas amenazas y advirtieron sobre una posible “guerra a gran escala”.

El Comando Central estadounidense comunicó que las operaciones alcanzaron objetivos en Tabriz y Urmia, en el noroeste iraní. Según su información, hubo al menos un muerto y varios heridos.

Teherán denunció que los proyectiles impactaron en localidades civiles, incluyendo la zona de Bushehr, donde opera la única central nuclear del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en una publicación reciente que Irán enfrentará consecuencias por la muerte de soldados norteamericanos. “Cada vez que maten a un soldado, pagarán por ese asesinato muchas veces”, afirmó.

Las declaraciones buscaron justificar la ofensiva luego de que tres soldados estadounidenses murieron en Jordania, donde funcionaba una base militar, que fue atacada con misiles iraníes.

Gestiones diplomáticas en curso

La escalada provocó la caída del protocolo de acuerdo firmado el pasado 17 de junio. Se buscaba abrir un ciclo de negociaciones para la paz.

A pesar del escenario de enfrentamiento directo, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que las gestiones diplomáticas se mantienen activas. Irán continúa en diálogo con Washington a través de mediadores como Pakistán, Qatar y Omán.









