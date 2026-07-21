Colombia: Petro aseguró en su último discurso que es una despedida "transitoria"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes, en su último discurso al pueblo como mandatario, que su despedida será “transitoria” cuando deje el poder el próximo 7 de agosto a su sucesor, Abelardo de la Espriella, elegido el pasado 21 de junio.

Ante una multitud reunida en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, Petro celebró la reducción de la pobreza y de la violencia en su gestión y llamó a convocar una “huelga general e indefinida” si el gobierno de De la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, deroga la reforma laboral de su administración o revierte la reforma agraria, entre otras.

“Orgulloso por estos cuatro años”

“Quise venir aquí a despedirme por ahora en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi gobierno (...) y sabiendo en qué sitio estamos y por qué quisimos hacer esta manifestación de despedida transitoria aquí, podemos hablar ya de los problemas de Colombia”, dijo Petro ante una multitud reunida en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Había dicho el domingo que aceptó asumir la jefatura política de su partido, el Pacto Histórico, cuando deje la presidencia.

En el discurso pronunciado este lunes con motivo del Día de la Independencia de Colombia, Petro presentó algunos datos de su gestión, principalmente de reducción de la pobreza y de la violencia, así como de avances sociales y acusó a la prensa de ocultar esos indicadores. “Lo que demuestran todos los datos es que los niveles de construcción y equidad social, que la tasa de desempleo más baja del siglo, que la tasa de pobreza más baja del siglo se ha presentado en el gobierno progresista de Gustavo Petro”, manifestó.

Según Petro, esos avances fueron posibles “porque construimos la política con el corazón, con la sinceridad de nuestras ideas, principios y sentimientos, cerebro y corazón”. “Deberíamos haber reelegido el gobierno, es lo racional, y les tengo que decir que el pueblo eligió como presidente de Colombia a Iván Cepeda”, agregó el mandatario sobre el candidato de izquierda.

“Huelga general e indefinida”

“La oposición se ejerce en la calle y con resistencia y con paz (...) pero debe ser contundente. ¿Cómo se deroga el decreto de trabajo por horas que acaba la reforma laboral que creó estabilidad? (...) Pues con un huelga general permanente de millones y millones de trabajadores de Colombia, no es gritando solamente ni levantando banderas”, expresó Petro durante su último discurso público en el sur de Bogotá.

El mandatario sostuvo que la movilización social debe convertirse en el principal mecanismo de oposición al nuevo gobierno y animó a sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender en las calles de forma pacífica las reformas aprobadas durante sus cuatro años de mandato. Petro advirtió que una eventual derogación de la reforma laboral, aprobada en junio del año pasado, supondría un retroceso en los derechos de los trabajadores y pidió responder también con protestas si el próximo gobierno modifica las políticas de acceso a la tierra.

“No es con una huelga en la producción, que está permitida en la Constitución, pero si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria y se van a robar las 600 mil hectáreas que aún quedan, habrá paro agrario nacional”, dijo el mandatario. De la Espriella anunció que revisará varias de las principales reformas promovidas por el actual gobierno, al considerar que afectan la generación de empleo y la competitividad.

Las pruebas del supuesto fraude

Más tarde Petro dio su discurso final como presidente ante el Congreso colombiano, donde recordó sus inicios como parlamentario, 35 años atrás, cuando fue representante a la Cámara por Cundinamarca como miembro del partido Alianza Democrática M-19. “Nunca hice un debate sin pruebas”, destacó Petro recordando su lucha contra la parapolítica.

El presidente colombiano le explicó al presidente del Senado, Lidio García, que en las próximas horas hará pública una demanda de nulidad contra el triunfo de De la Espriella en el balotaje. “Usted exige pruebas y siempre las he dado, confíe en mí (...) Todos tendrán la opción de validar si las mismas tienen validez”, aseguró en ese sentido y agregó: “Uno de los primeros debates será ese: ustedes ya evaluarán, el debate político y judicial se abre”.

Más temprano en Bogotá, Petro había anticipado la publicación de ”la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana (...) con todas las pruebas e indicios que 70 mil testigos digitales, personas que se juntaron voluntariamente, expertas, sobre todo jóvenes, en el tema de los algoritmos y la programación de computadores, descubrieron del fraude en Colombia“.

Petro insistió en desconocer el resultado de los comicios al afirmar que “el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda” y aseguró que la acción judicial será difundida por sus redes sociales. El mandatario aseguró que el presunto fraude fue cometido por la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, y señaló que los hermanos Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, con los que se ha enfrentado su gobierno por el contrato de fabricación de pasaportes, “deben ir a la cárcel”.

Página 12