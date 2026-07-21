Trump impone aranceles del 50% a productos de Canadá

El presidente estadounidense Donald Trump impuso el lunes aranceles del 50% a la mayoría de los productos canadienses, alegando que Canadá discriminó injustamente a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses.

La medida podría desencadenar una nueva ola de desorden económico, con riesgo de mayor inflación y un deterioro adicional de las relaciones entre dos naciones que habían estado estrechamente integradas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El funcionario que adelantó la medida señaló que Canadá fue uno de las pocos países, junto a China, que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump y que debe rendir cuentas por ello.

El mismo funcionario, que pidió mantener el anonimato mientras habló con la prensa norteamericana, indicó que Trump firmó tres proclamas para implementar los aranceles en virtud de la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930, una disposición que varios legisladores demócratas propusieron derogar el año pasado ante el temor de que Trump la utilizara para desestabilizar la economía.

Cabe precisar que los nuevos gravámenes del 50% excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero alcanzarían bienes que hasta ahora gozaban de protección arancelaria bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya vigencia expiró recientemente y abrió una nueva ronda de negociaciones que podría extenderse incluso hasta 2036.

El funcionario añadió además que Trump instruyó a sus asesores a analizar la posibilidad de imponer aranceles adicionales a Canadá por el impacto de sus incendios forestales en la calidad del aire estadounidense.

Ámbito