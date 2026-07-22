Preocupación por al alza del precio del petróleo debido al conflicto en medio oriente

El precio internacional del petróleo volvió a subir este martes y reavivó la preocupación de los mercados por la situación en Medio Oriente. El Brent avanzó 2,3 por ciento hasta 91,24 dólares por barril, su nivel más alto desde comienzos de junio, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también ganó 2,3 por ciento y cerró en 84,38 dólares.

La escalada estuvo vinculada al deterioro del conflicto en la región y a las nuevas amenazas sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de crudo. A esto se sumó la posibilidad de mayores interrupciones en el Mar Rojo, luego de las advertencias de los rebeldes hutíes sobre los envíos desde Arabia Saudita.

En ese contexto, Goldman Sachs mantuvo su escenario base de un Brent en torno a 80 dólares por barril durante el cuarto trimestre y de 75 dólares para el próximo año, bajo el supuesto de una reducción de las tensiones geopolíticas. Sin embargo, el banco advirtió que los riesgos para esas proyecciones “se inclinan al alza”.

Según el informe, si continúan las interrupciones en el estrecho de Ormuz, el Brent podría superar los u$s120 por barril durante el cuarto trimestre. Los analistas señalaron que los flujos de petróleo desde el Golfo Pérsico cayeron por debajo del 45 por ciento de los niveles previos a la guerra, lo que volvió a presionar sobre los precios.

Goldman Sachs también remarcó que la reducción de los inventarios mundiales durante el segundo trimestre dejó al mercado más expuesto a eventuales problemas de oferta. No obstante, sostuvo que una menor demanda de China podría moderar parte de las subas.

En la misma línea, la consultora Rystad Energy advirtió que, si no se alcanza un alto el fuego y continúan las restricciones sobre Ormuz y el Mar Rojo, el riesgo de un nuevo salto del petróleo aumentará de manera significativa.

Tipo de cambio en Argentina

En el mercado cambiario argentino, el dólar blue volvió a subir y cerró a 1545 pesos para la venta, apenas cinco pesos por debajo de su máximo nominal histórico. En cambio, el dólar mayorista retrocedió 0,27 por ciento hasta 1477,50 pesos.

La brecha cambiaria se amplió así al 4,6 por ciento, el nivel más elevado de los últimos seis meses. Según explicaron fuentes del sector, el mercado informal viene operando con un volumen reducido, por lo que algunas compras puntuales alcanzaron para impulsar la cotización. También consideraron que el blue comenzó a ubicarse nuevamente por encima del dólar MEP luego de varias ruedas en las que había quedado por debajo de esa referencia.

En tanto, el mercado oficial continuó mostrando una oferta sostenida de divisas por las liquidaciones del agro y de empresas. El volumen negociado rondó los 700 millones de dólares y el Banco Central acumuló 131 jornadas consecutivas con compras.

Los activos financieros argentinos cerraron con resultados mixtos. Los bonos soberanos en dólares retrocedieron hasta 0,5 por ciento en Nueva York, encabezados por el Global 2038, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan subió cuatro unidades y finalizó en 420 puntos básicos.

El mercado también siguió de cerca la nueva operación de conversión de deuda convocada por el Ministerio de Economía para extender los vencimientos de títulos atados al dólar oficial.

Las acciones, en cambio, mostraron una mejora impulsadas por el sector energético. El S&P Merval avanzó 1,8 por ciento, liderado por Metrogas, Edenor y Pampa Energía. En Wall Street también sobresalieron las empresas energéticas argentinas, favorecidas por la fuerte suba del precio internacional del petróleo.

A nivel local, el comercio exterior energético continuó mostrando una evolución favorable. Según consultores del mercado, el sector registró un superávit de 611 millones de dólares, impulsado por exportaciones por 1.406 millones e importaciones por 794 millones.

Página 12