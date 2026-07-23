Zapatero habló por primera vez de las joyas de su caja fuerte

Joyas en una caja fuerte del despacho de un político. Pocas imágenes son tan representativas y obscenas de la corrupción en todo el mundo. Más si el político es un expresidente, en este caso el de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien rompió el silencio este jueves, en la primera entrevista tras su imputación por siete cargos relacionados con el tráfico de influencias.



Zapatero habló en la TV española por primera vez de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros y aseguró que fueron un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no reveló.



"Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años, y tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir: ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas ni en el valor que ahora se les ha atribuido", explicó.



Durante la entrevista de este jueves en la televisión pública TVE, el expresidente defendió su inocencia en el caso por posible tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que está acusado también de organización criminal, lavado de activos e incluso de contrabando, al hallarse en una caja fuerte de su oficina varias valiosas joyas de zafiros y diamantes.



Es la primera vez que el expresidente socialista habla sobre esta pieza del caso, una de las más mediáticas, ya que una persona cercana a él aseguró que las joyas eran regalos y herencia familiar, antes de que se conociera la tasación de más de un millón de euros.



Zapatero aseguró que incluso se habían llegado a olvidar de las joyas.