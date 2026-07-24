Por los incendios, en Francia evacuaron a 110.000 personas

En medio de un fuego apocalíptico que arrasa casas y se inició en las dunas con pinos de la península de Cap Ferret, hay 110.000 evacuados en el incendio. El fuego amenaza a Bordeaux, la tercera ciudad de Francia. El gobierno francés se encuentra reunido en emergencia para enfrentar el peor incendio en 50 años. Hay dos heridos, uno de ellos grave en Lége-Cap Ferret.



“Cada uno debe prepararse a partir”, dijo Sophie Brocas, la alcalde de Gironde. “El incendio ha alcanzado una amplitud inédita y se dirige hacia la metrópoli de Bordeaux”, anunció este viernes por la noche. Ocho comunas en la trayectoria del fuego deben estar preparados para partir ya.



Habrá evacuaciones suplementarias en los pueblos cercanos a Bordeaux. Se enumera a cuatro comunas: Saint Medard en Jalles, Martignas, Saint Jean de Illac y Saint Aubin.



El fuego “XXL” de Gironde es “imprevisible” y ya ha destruido 12.500 hectáreas. Al menos 40.000 personas fueron evacuadas de Cap Ferret durante la noche del jueves al viernes y la mañana por el mar, en ferrys y barcos hacia Arcachon. Treinta barcos participaron en el operativo. Pero las llamas obligaron a veraneantes y a residentes a huir como podían.



El presidente Emmanuel Macron llamó al ejército el viernes por la noche “a movilizarse para venir a reforzar la seguridad civil”, con el gobierno reunido en emergencia.



El primer ministro Sebastién Lecornú ha organizado una célula interministerial de crisis sobre los incendios. Gironde y Landes son particularmente tocadas por los incendios este viernes.