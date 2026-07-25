Brasil negó las visas a funcionarios de Trump que irían a cuestionar el voto

El gobierno de Donald Trump tenía previsto enviar a Brasilia a dos altos funcionarios del Departamento de Estado con el objetivo de cuestionar la confiabilidad del sistema de voto electrónico brasileño, cuando se lanzó de lleno la campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre. Pero el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva les negó las visas y no podrán entrar al país.



La cancillería de Brasil negó las solicitudes de visado presentadas por los diplomáticos Riley M. Barnes, secretario adjunto, y Samuel Samson, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó el sitio de noticias G1, de la red Globo, este sábado.



En un artículo publicado por The Washington Post, se mencionó a ambos como responsables de una estrategia para cuestionar la integridad y la fiabilidad del sistema electoral brasileño.



El viaje estaba programado para unas semanas antes de las elecciones presidenciales del país, previstas para el 4 de octubre. Según la información obtenida por G1, el gobierno brasileño fue informado de la naturaleza "inusual" de la misión de los dos funcionarios y decidió denegarles las visas.



Según fuentes diplomáticas, Brasil tiene la tradición de recibir observadores internacionales durante las elecciones, pero se considera que los estadounidenses no eran observadores; de hecho, tenían "otro papel".



Según The Washington Post, los funcionarios estadounidenses tenían previsto reunirse con referentes críticos del sistema de urnas electrónicas y recopilar información para elaborar un informe destinado a poner en duda la fiabilidad del mecanismo de votación utilizado en Brasil. Justamente, el candidato opositor Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, es uno de los críticos del sistema de urnas electrónicas, igual que su padre.