Suman 200 mil los evacuados por los incendios en Francia

Con 200.000 evacuados en el sudoeste de Francia, el brutal incendio se dirige hacia Bordeaux, la tercera ciudad del país y su centro vitivinícola de reputación mundial. Las llamas se encuentran a 30 kilómetros y avanzan a razón de 1 kilómetro por hora. Las evacuaciones se han iniciado en sus siete comunas adyacentes. Hay 800 bomberos y 1.500 militares combatiendo el fuego en Gironde. Hasta ahora ha habido 57 bomberos heridos por las llamas.



Bordeaux, y sus famosos viñedos y castillos en los pueblos de las cercanías, es una ciudad portuaria, situada a orillas del río Garone, en el suroeste de Francia. Es una de las grandes ciudades europeas y capital mundial del vino, centro de turismo y negocios, con un excepcional patrimonio con sus 400 monumentos históricos. Deben salvarla.



"El incendio está a 30 kilómetros de Bordeaux", anunció el ministro del Interior, Laurent Núñez. "Estamos aprovechando la tregua para trabajar en el perímetro del incendio. Pero el viento cambiará durante la tarde", añadió.



Las localidades evacuadas durante la noche se encuentran entre el frente de fuego y la circunvalación. A pedido del primer ministro Sebastien Lecornu "estamos trabajando en todos los escenarios, incluyendo una evacuación en Bordeaux", explicó Núñez. Pero afirmó: "Haremos todo lo posible para evitar que se produzca esta situación".



El alcalde de Bordeaux, Thomas Cazenave, pidió ayuda mientras se organizan plataformas en Internet para conseguir alojamiento para evacuados. "Nunca habíamos organizado evacuaciones de esta magnitud" dijo el alcalde al solicitar refuerzos.



Los incendios han provocado al menos 141.000 evacuaciones desde el miércoles por la noche, incluyendo 110.000 en el departamento de Gironde y 31.000 en el vecino departamento de Landes.



Las llamas ya han consumido más de 40.000 hectáreas, casi el doble de la superficie de París. Han destruido 100 edificios, informaron las autoridades, refiriéndose al "mayor incendio de la temporada".

Un incendio convectivo

"Esta es una situación completamente sin precedentes", declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez. "Nunca habíamos visto nada igual: un incendio convectivo (que se propaga a sí mismo) de esta magnitud", señaló.



Un incendio convectivo produce su propio viento interior y se autopropaga, explicaron los bomberos, mientras Laurent Núñez indicó que "actualmente hay 32 incendios activos" en la región.



