La NASA mostró una imagen inédita de la Tierra que representa el geoide

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) difundió un mapa tridimensional del campo gravitatorio terrestre a partir de observaciones satelitales. La representación llamó la atención por su forma, menos simétrica de lo que se suele imaginarla.



El gráfico representa el geoide, una superficie equipotencial que describe la forma que tendría el nivel medio del mar si las aguas permanecieran completamente inmóviles, sin la influencia de mareas, vientos ni corrientes marítimas. En cambio, toma en cuenta la masa de rocas, magma y agua acumulada en las profundidades de la superficie.



Al respecto, los especialistas aclararon que el gráfico no constituye una fotografía del aspecto exterior del planeta, sino una ilustración que amplifica la escala vertical entre 7000 y 10.000 veces para volver visibles las pequeñas diferencias en la fuerza de atracción.



“Debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles”, explicó Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, en una investigación de 2020 sobre las propiedades del geoide.



En las zonas de mayor concentración de masa, como la cordillera de los Andes o el Himalaya, la atracción es superior y aparece reflejada con tonos rojos, mientras que los sectores de menor densidad, como el océano Índico o la cuenca del río Congo, se observan en azul.



Para elaborar esta imagen, los equipos técnicos procesaron más de 1000 millones de observaciones obtenidas durante 15 años mediante 19 satélites. El modelo global GOCO06s combinó datos recogidos por la misión GOCE de la Agencia Espacial Europea (ESA).