Caos en Berlín tras un atropellamiento masivo: 15 heridos y un muerto

Un hombre murió y al menos 16 personas resultaron heridas este sábado por la noche en Berlín cuando una camioneta blanca irrumpió en el parque Tiergarten y atropelló a una multitud que participaba de los festejos del Día del Orgullo.

La policía alemana identificó al principal sospechoso, un joven de 21 años llamado Abdul B., pero hasta la mañana de este domingo continuaba prófugo y las autoridades advirtieron que podría estar armado y ser peligroso.

El atropello ocurrió poco antes de las 22 sobre Ahornsteig, una de las calles que atraviesan el Tiergarten. Tras embestir a varias personas, el conductor abandonó el vehículo en una zona boscosa cercana al punto donde debía finalizar el desfile.

La Policía de Berlín informó a través de sus redes sociales: “Estamos desplegados con numerosas fuerzas policiales, así como con equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Berlín, en el Gran Jardín Zoológico. Presumiblemente, un vehículo ha irrumpido en el Tiergarten, ha atropellado a varias personas y las ha herido. Los heridos están siendo atendidos actualmente por los equipos de rescate”.

El portavoz policial Florian Nath afirmó que el sospechoso era conocido por las fuerzas de seguridad y que estaba vinculado a círculos islamistas de Berlín. “El sospechoso es conocido por la policía. Lo conocemos como miembro de círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, declaró.

Berlín reforzó la seguridad y evacuó el área del ataque

Ante la emergencia, los organizadores del Orgullo cancelaron el resto de las actividades y ordenaron evacuar la zona. La palabra “Evacuación” apareció en las pantallas gigantes instaladas junto a la Puerta de Brandeburgo, mientras que a través de Instagram pidieron a los asistentes abandonar las calles cercanas “con calma y orden”, evitar la Columna de la Victoria y el parque Tiergarten, y dirigirse hacia la estación central de trenes.

La Policía de Berlín acordonó el área y pidió a la población que evitara acercarse. “Se está llevando a cabo una operación policial más amplia en el Tiergarten. El área está acordonada por nuestras fuerzas de intervención. Por favor, eviten el área y rodéenla ampliamente”, comunicó la fuerza.

El operativo de seguridad movilizó a unos 2.200 agentes, además de helicópteros, ambulancias y dotaciones de bomberos que trabajaron durante toda la noche en la atención de las víctimas y en la búsqueda del sospechoso.

Las autoridades alemanas condenaron el ataque

El canciller alemán, Friedrich Merz, reclamó “esclarecer completamente” lo ocurrido y calificó el hecho como un “acto abominable”.

Por su parte, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, sostuvo que “la libertad de la ciudad ha sido atacada” y agregó en la red social X: “Es un ataque a nuestra sociedad libre y cosmopolita: tras un evento pacífico y colorido, la manifestación por un Berlín tolerante y pacífico fue atacada de la forma más brutal”.

La marcha del Orgullo de Berlín, una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa, conmemora la rebelión de Stonewall de 1969 en Nueva York. Miles de personas habían llegado a la capital alemana para participar del desfile, cuyo cierre estaba previsto frente a la Puerta de Brandeburgo.

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