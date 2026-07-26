Atentado en una marcha del Orgullo en Berlín: murió el presunto autor del ataque

El presunto autor del atropello múltiple con un muerto y 29 heridos durante el Día del Orgullo LGTBI en Berlín fue abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial. Lo informó este domingo la policía.

En un video en redes sociales, el portavoz de la policía de Berlín, Florian Nath, confirmó la muerte de Abdul Balluot, de 21 años y origen libanés:

“Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado de ayer en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos”, que abrieron fuego, indicó el portavoz.

“El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, faleció en el mismo lugar de los hechos”, agregó.

Quién es Abdul Ballout

De 21 años, se le describía como delgado, de alrededor de 1,90 metros de estatura, el pelo negro y vestido con un buzo con capucha negra y pantalones blancos.

Según los medios Der Spiegel y Bild, Ballout intentó unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2025 pero fue arrestado en Líbano.

Fue enviado a Alemania, donde fue condenado en 2026 en otro caso por “preparar un acto grave de violencia subversiva”, según los reportes.

Según el historial delictivo publicado este domingo por la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación, Ballout fue condenado en febrero de 2022 por un tribunal de Berlín por delito de lesiones cometido en 2019, cuando atacó a otro joven en el patio de un instituto.

La misma condena de 2022 incluía castigo por delitos de extorsión con violencia para robar unos auriculares en 2020.

El 12 de mayo de este año, Ballout recibió una condena en virtud del Código Penal juvenil de un año y diez meses de cárcel por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado.

En el marco del proceso judicial que terminó en esa condena, recurrida por la Fiscalía que quería un castigo que pudiera no ser suspendido, se consideró probada la voluntad de Ballout de incorporarse a la organización terrorista del Estado Islámico.

Ese objetivo le llevó a tratar de viajar hasta Siria en 2025, aunque, en su trayecto, fue detenido en el Líbano. En ese país cumplió tres meses de condena por incitación al conflicto religioso y confesional, según la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación.

Tras cumplir condena en el Líbano, a finales de 2025, volvió a Alemania donde fue detenido a su llegada al aeropuerto de Berlín por la acusaciones que pesaban contra él y por las que fue condenado el 12 de mayo.

Cómo fue el ataque

Poco antes de las 22:00 locales del sábado, un vehículo blanco embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol.

La policía explicó que “una o más” personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Un portavoz de los bomberos indicó que una persona falleció y 16 resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran graves y en riesgo vital. Posteriormente, el balance de heridos fue elevado a 29.

El ataque tuvo lugar a varios cientos de metros del final del recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal del evento, en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín.

El vehículo utilizado en el ataque -una minivan de la marca Citroën, modelo Spacetourer y matriculada en Berlín- estaba todavía el domingo en el lugar, visiblemente dañado por el impacto contra el árbol.

TN