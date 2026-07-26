A la espera de una solución diplomática, EE.UU. detiene los ataques a Irán

El Ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras el presidente Donald Trump espera avances de una solución diplomática a la reescalada del conflicto, según informaron este sábado medios estadounidenses e israelíes. Por su parte, Teherán advirtió que sus ofensivas contra intereses de Washington continuarán “hasta la rendición total del enemigo”.

Espacio para la diplomacia

Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para “dar mayor espacio a la diplomacia”, reportó el diario digital Axios con base en dos fuentes anónimas cercanas a la decisión.

A su vez, un funcionario de Israel declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país estaba preparándose para un “poderoso bombardeo de Estados Unidos” la noche del viernes, pero que Trump lo postergó para dar a los iraníes “otra oportunidad de volver a la mesa de negociación”.

Las informaciones coinciden con una declaración del ministro de Salud de Irán, Hossein Kermanpour, quien señaló en sus redes sociales que no se registró ningún ataque durante el viernes por la noche.

“Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada”, escribió el ministro en X.

La noticia trasciende tras dos semanas de haberse reintensificado la guerra de Estados Unidos con Irán después de que Trump diese por terminado el memorando de entendimiento firmado en junio para pausar las agresiones, que comenzaron el 28 de febrero.

Trump se reunió el viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evaluaba un posible ataque masivo contra Irán, aunque aseguró que las conversaciones diplomáticas continúan. No obstante, el republicano afirmó que Teherán aún no está preparado para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

“La ira del pueblo iraní”

Después de las declaraciones del republicano, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr aseguró que Teherán continuará atacando objetivos de EE.UU. en Oriente Medio hasta vengar a las víctimas de la guerra.

“Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”, aseguró Zolqadr en un mensaje difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Zolqadr, que sustituyó a Alí Lariyani en el cargo tras su muerte en bombardeos israelí-estadounidenses, afirmó que las ofensivas de Teherán contra objetivos estadounidenses en países de Oriente Medio no cesarán hasta vengar “la sangre de los niños inocentes”.

Entre ellos están las 168 personas fallecidas en un ataque contra una escuela de primaria en Minab en el primer día de la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos.

Página 12