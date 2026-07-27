Se registraron más de 1.350 muertos por ébola en la República Democrática del Congo

El Gobierno de la República Democrática del Congo elevó a 3.075 los casos confirmados de ébola, de los cuales 1.354 terminaron con la muerte de los pacientes, en el marco del brote declarado el pasado 15 de mayo en el este del país.

Según se supo a través de DW, el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, con datos actualizados al 24 de julio, indicó que la tasa de letalidad alcanzó el 44%. Además, precisó que 755 personas permanecen internadas o aisladas, mientras que 556 pacientes lograron recuperarse y el rastreo de contactos alcanza el 76,4%.

El brote afecta actualmente a cinco provincias: Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, además de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo. Las autoridades destacaron que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la incorporación de un laboratorio adicional permitieron mejorar la detección y confirmación de nuevos casos.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Pública (Insp) alertó que la epidemia continúa en una "fase de transmisión continuada", con un elevado nivel de circulación del virus, lo que mantiene la preocupación por la evolución del brote.

El Gobierno congoleño reiteró que continuará reforzando las tareas de vigilancia, el seguimiento de contactos y la capacidad de diagnóstico para intentar contener una enfermedad que ya se convirtió en una de las emergencias sanitarias más graves que enfrenta el país en los últimos años.

Agencia NA