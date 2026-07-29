Italia registró su mínimo histórico en tasa de natalidad

Italia volvió a registrar un nuevo mínimo histórico de nacimientos. Durante 2025 se contabilizaron 355.000 nacimientos, un 3,9% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1945, según un informe difundido este martes por la Fundación por la Natalidad, elaborado en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

El estudio advierte que el fenómeno responde tanto al envejecimiento de la población como a un conjunto de condiciones económicas y sociales que dificultan los proyectos de maternidad y paternidad de millones de personas.

Uno de los principales indicadores del informe es la tasa de fecundidad, es decir, el número promedio de hijos por mujer en edad fértil. En 2025 cayó hasta 1,14 hijos por mujer, frente al 1,18 registrado en 2024.

Los especialistas recuerdan que, para mantener estable la población italiana sin recurrir a la inmigración, sería necesario alcanzar una media de 2,1 hijos por mujer, casi el doble del nivel actual.

El informe sostiene que las dificultades para formar una familia responden, principalmente, a factores económicos. “El deseo de maternidad y paternidad se topa a menudo con la precariedad laboral, los altos costes, modos de vida incompatibles y servicios insuficientes”, señala el documento.

Como consecuencia, se genera “una brecha creciente entre lo que la gente desearía y lo que realmente consigue hacer”, agrega el estudio.

Los datos del Istat muestran esa diferencia con claridad. Según una encuesta oficial, si todas las mujeres que manifestaron su intención de tener hijos en los tres años siguientes hubieran podido concretar ese proyecto, nacerían alrededor de 760.000 niños por año, lo que equivaldría a 2,3 millones de nacimientos en un período de tres años.

Sin embargo, la realidad económica aparece como el principal obstáculo. Las personas consultadas señalaron, en primer lugar, las dificultades económicas y laborales, además del temor de que la llegada de un hijo agrave la situación financiera del hogar, especialmente en el caso de las mujeres.

El impacto sobre las mujeres y la “generación sándwich”

El informe también advierte que la falta de políticas públicas y servicios de cuidado recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. “Cuando faltan los servicios de ayuda a las familias, son ellas quienes llenan el vacío: dejan de trabajar. No por elección, sino por necesidad”, sostiene el documento.

A esa situación se suma otra preocupación creciente: la de los jóvenes adultos que deben atender simultáneamente a sus hijos y a sus padres mayores.

Esta realidad dio origen al concepto de “generación sándwich”, utilizado para describir a quienes quedan atrapados entre las responsabilidades del cuidado de las nuevas generaciones y las necesidades de una población cada vez más envejecida.

En ese contexto, el informe concluye que la caída de la natalidad no responde únicamente a una decisión personal, sino a un escenario marcado por la incertidumbre económica, la precariedad laboral y la insuficiencia de políticas de apoyo a las familias, factores que continúan profundizando la crisis demográfica que atraviesa Italia.

Página 12