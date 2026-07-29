Japón: asciende a 13 el número de muertos y continúa la búsqueda de desaparecidos

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este martes a la isla de Kyushu, al suroeste de Japón, y dejó un saldo de al menos 13 muertos y más de 100 heridos.

Las cifras fueron anunciadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien declaró que “se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras”.

Las autoridades locales informaron que el número de víctimas podría aumentar, ya que los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para encontrar a quienes quedaron atrapados.

El temblor también obligó a evacuar a miles de habitantes, que pasaron la noche en refugios habilitados por el gobierno.

El impacto del sismo y la respuesta de emergencia

El terremoto se produjo el lunes y tuvo una magnitud que generó alarma en varias ciudades japonesas.

Las imágenes mostraron calles agrietadas, casas destruidas y vehículos aplastados por los escombros.

En la ciudad de Wajima, uno de los puntos más afectados, se registraron incendios que complicaron aún más las tareas de rescate.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió a la población que permanezca atenta a las réplicas y aseguró que el gobierno está desplegando todos los recursos disponibles para asistir a los damnificados.

Equipos de bomberos, policías y soldados se sumaron a las tareas de búsqueda y rescate, mientras helicópteros sobrevolaron las zonas más dañadas.

Evacuados, daños y alerta por réplicas

Más de 30.000 personas debieron abandonar sus hogares y buscar refugio en escuelas y centros comunitarios.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevas réplicas y pidieron a los residentes que eviten regresar a las zonas afectadas hasta que se garantice la seguridad.

El sismo también provocó cortes de luz y agua en varias localidades, y las rutas de acceso a las áreas más golpeadas quedaron bloqueadas por derrumbes.

Los hospitales de la región trabajaron al límite para atender a los heridos, mientras familiares de desaparecidos aguardaban noticias en medio de la incertidumbre.

El desafío de la reconstrucción y la solidaridad

El gobierno japonés declaró el estado de emergencia en la región y anunció la llegada de ayuda humanitaria y suministros básicos para los evacuados.

Voluntarios y organizaciones civiles se sumaron a la asistencia, repartiendo alimentos, agua y mantas a quienes perdieron todo.

Mientras tanto, la comunidad internacional expresó su solidaridad con Japón y ofreció colaboración para enfrentar la catástrofe. Las autoridades locales advirtieron que la reconstrucción llevará tiempo y que la prioridad sigue siendo salvar vidas entre los escombros.

TN