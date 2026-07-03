Advertencia de EEUU por un ataque ruso a Polonia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene serias dificultades en su frente militar con Ucrania y un fuerte cambio de opinión de la ciudadanía rusa hacia su régimen. Para compensar estos serios problemas, Moscú estaría planeando un ataque contra Polonia para poner a prueba la determinación de la OTAN.



La infraestructura crítica polaca podría ser blanco de misiles y drones, o los soldados rusos podrían cruzar la frontera hacia territorio de la OTAN.



El diario británico The Telegraph dio este viernes la primicia. Washington ha emitido varias advertencias a Varsovia sobre el complot, según informaron a Onet, el medio de comunicación polaco, propiedad de Axel Springer, junto con The Telegraph, y que forma parte de su Red Global de Reporteros.



“Rusia planea una "provocación" armada en territorio polaco para poner a prueba la determinación de la OTAN”, advirtió Estados Unidos.