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Tensión

Advertencia de EEUU por un ataque ruso a Polonia

Hay preocupación global por lo que, pronostican, podría ser una "agresión".

Por El Litoral

Viernes, 03 de julio de 2026 a las 16:36

 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene serias dificultades en su frente militar con Ucrania y un fuerte cambio de opinión de la ciudadanía rusa hacia su régimen. Para compensar estos serios problemas, Moscú estaría planeando un ataque contra Polonia para poner a prueba la determinación de la OTAN.

La infraestructura crítica polaca podría ser blanco de misiles y drones, o los soldados rusos podrían cruzar la frontera hacia territorio de la OTAN.

El diario británico The Telegraph dio este viernes la primicia. Washington ha emitido varias advertencias a Varsovia sobre el complot, según informaron a Onet, el medio de comunicación polaco, propiedad de Axel Springer, junto con The Telegraph, y que forma parte de su Red Global de Reporteros.

“Rusia planea una "provocación" armada en territorio polaco para poner a prueba la determinación de la OTAN”, advirtió Estados Unidos.

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