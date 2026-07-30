La Justicia de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales por las protestas sociales

La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (foto), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y cortes de ruta registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Desde el Trópico de Cochabamba, Morales sostuvo que las autoridades no lo van a intimidar.

La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el oeste y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz.

Los cortes provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron 3 millones de dólares en pérdidas económicas.

La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.

Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. A su juicio, el gobierno busca responsabilizarlo de las protestas “para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.

Página 12