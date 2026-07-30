Miles de migrantes cruzaron la frontera española y estalló una crisis

El gobierno español decidió este jueves movilizar al Ejército para reforzar la seguridad en Ceuta, desbordada por la llegada masiva de miles de migrantes desde Marruecos, en una crisis que dejó al menos 17 muertos por ahogamiento en las últimas 24 horas.



“Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y en aquellas tareas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, señaló la cartera en un comunicado.



La decisión supone una escalada en la respuesta de Madrid ante el caos en la frontera sur de Europa, donde cientos de personas continuaban concentradas este jueves junto a la valla del espigón del Tarajal, mientras otras intentaban alcanzar el enclave español a nado desde las costas marroquíes.



La Guardia Civil recuperó en el mar otros dos cuerpos sin vida, con lo que ascendió a 11 el número de migrantes muertos por ahogamiento durante la última jornada. Desde comienzos de año, al menos 39 cadáveres de personas que intentaban llegar a Ceuta a nado fueron hallados en el mar, y la cifra se acerca a 70 en los últimos 12 meses, según registros de las autoridades locales.



Madrid también anunció que había acordado con Rabat adoptar medidas para devolver “lo antes posible” a Marruecos a “todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.



La movilización de las Fuerzas Armadas se conoció después de que el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, describiera la situación como una “absoluta emergencia humanitaria y social” y reclamara al gobierno central una respuesta extraordinaria.



Vivas había pedido a Madrid que declarara una emergencia de interés nacional por razones de seguridad y solicitó el despliegue de más policías y militares en la frontera para “garantizar su inviolabilidad y la seguridad ciudadana”.



Aunque el Ministerio del Interior aclaró que la legislación no permite declarar una emergencia nacional por una crisis vinculada con la inmigración, aseguró que garantizaría la protección de los habitantes y la integridad de la frontera. El operativo comenzó a ampliarse de inmediato.