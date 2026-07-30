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El caso de españa

Drástica decisión de Italia por la crisis migratoria

La mandataria fue severa en la advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por El Litoral

Jueves, 30 de julio de 2026 a las 22:45

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, propuso este jueves suspender el espacio Schengen, el acuerdo europeo que permite la libre circulación de personas, en medio de la masiva llegada a nado de inmigrantes marroquíes a las costas españolas.

Fue declarada una “emergencia humanitaria y social”, contexto en el que Meloni manifestó que “las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”.

“Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este gobierno”, completó Meloni, quien siempre ha abogado por endurecer las políticas migratorias del bloque comunitario.

El gobierno italiano se expresó también a través de su canciller, Antonio Tajani, quien reiteró la amenaza de retirarse del espacio Schengen.

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